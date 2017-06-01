Правительство может отстрочить действие "закона Яровой"

Правительство России размышляет над необходимостью отстрочить вступление в силу "закона Ирины Яровой". Об этом 19 января уведомил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Согласно заявлению чиновника, в настоящий момент рассматриваеся возможность отсрочки на небольшой период - несколько месяцев. Это необходимо для доработки проетка и утверждение правок.

Пакет поправок, созданный вице-спикером Ириной Яровой, должен вступить в законную силу с 1 июля, в случае, если власти не прибегнут к отсрочке. Изменения направлены на обеспечения антитеррористической безопасноти. Интернет-провайдеров и мобильных операторов обяжут три шесть месяцев хранить список телефонных звоков клиента, аудиозаписи его переговоров, текстовые сообщения и фиксировать другие виды общения. Общие же сведения об абоненте надлежит хранить три года.