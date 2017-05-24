СМИ назвали стоимость билета на президентскую вечеринку Трампа во Флориде

Стала известна стоимость входного билета на президентскую вечеринку Дональда Трампа во Флориде в честь первого года правления. Такая информация стала известна изданию Bloomberg.

Источники агентсва сообщают, что проход в резиденцию Мар-а-Лаго для двоих обойдется желающим в 100 тысяч долларов. Эта стоимость предусматривает ужин и совместную фотографию с президентом США.

Сообщают также о VIP-местах на вечере. Заплатившие 250 тысяч долларов смогут сесть за одним столом с Дональдом Трампом.

Инаугурация действующего руководителя США от партии демократов произошла 20 января прошлого года. Мероприятие сопровождалось массовыми демонстрациями протеста, которые недовольные американцы устраивали в различных штатах.