В Липецке нашли оставленные разукомплектованные иномарки

В центральной части Липецка обнаружили оставленные на улице разукомплектованные иномарки. Об этом заявили представители городской администрации 19 января.

В пятницу комиссия Правобережного округа обследовала разобранные автомобили, которые неизвестные бросили близ дома №44 по улице Зегеля и №22а по Желябова. Они установили, что один из них является Saab 9-3 (VIN YS3FD45F841010844) и Renault Logan с госномером Н 749 РО 48RUS.

Чиновники оставили обладателям транспортных средств уведомление с просьбой убрать или утилизировать непригодные к использованию металлические останки до 19 февраля. После этого госслужащие переместят объекты самостоятельно и вскоре с их помощью пополнят государственную казну.