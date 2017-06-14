Госдума приняла закон о "звездной" классификации гостиниц

19 января Госдума приняла в последнем чтении закон об обязательной "звездной" классификации гостиниц. Он вступит в силу с января следующего года.

С 2019-го все гостиницы будут постепенно проходить комиссию государственных органов и получать соответствующее число звезд. Сначала процедура коснется заведений с более чем полусотней номеров. Через год - с более пятнадцати, а с 2021-го - все без исключения. После начала работы проекта гостиницы учреждения не смогут размещать посетителей, если не получили категорию.

Отдельно принятый документ регламентирует работы организаций, который будут заниматься классифицированием. Атестаты государственного образца таких предприятий будут действительны три года. Они смогут работать по всей территории России. Необходимо будет лишь уведомлять правительство регионов, где будет проходить оценка. Организации будет регистрировать уполномоченный федеральный исполнительный орган власти.