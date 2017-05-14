Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивах

Украинским СМИ удалось выяснить, что президент Петр Порошенко новогодние каникулы провел на Мальдивских островах. По некоторым подсчетам, отдых Порошенко обошелся примерно в 500 тысяч долларов.

Как пишут СМИ, президент Украины Петр Порошенко на частном самолете Falcon 7X прилетел на Мальдивы и остановился в пятизвездочном отеле Cheval Blanc. Как оказалось, на Мальдивах Порошенко отдыхал с 1 по 8 января, потратив на отпуск не менее 500 тысяч долларов (около 14 млн гривен).

В администрации президента факт отпуска Порошенко на Мальдивах подтвердили, отметив, что средства на путешествие украинский лидер потратил из собственного счета задекларированных средств, записи об этом будут сделаны в его электронной декларации.