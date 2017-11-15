Депутат Госдумы Анна Кувычко объявила конкурс патриотической песни после резонанса "Дяди Вовы"

Депутат Госдумы Анна Кувычко от Волгоградской области вдохновилась резонансом песни "Дядя Вова, мы с тобой" и объявила о конкурсе патриотической песни. Такое сообщение появилось на её странице в Facebook.

Названием конкурса стали строчки из нашумевшей композиции: "От Курильских островов до Балтийских берегов". Любой россиянин может поучаствовать. Для этого автор песни должен снять ролик в формате MP4, где исполняет её в сопровождении живой инструментальной музыки. Свои материалы желающие могут присылать на почту konkurs.patriot@rambler.ru до 20 февраля текущего года.

В своем посте Анна Кувычко отметила, что подобное мероприятие призвано воспитать у юного поколения положительные качества: милосердие, сочувствие и взаимовуважение. Участие поможет гражданам России чувство гордости за Родину.

Ранее "Версия" публиковала материал о том, что Иван Ургант показал пародию на клип про «Дядю Вову» с депутатом Кувычко.