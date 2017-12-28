Грудинин оправдывает использование труда мигрантов опытом зарубежных фермеров

Кандидат на пост российского президента Павел Грудинин оправдывает использование рабочей силы мигрантов в Совхозе имени Ленина опытом зарубежных фермеров. Так он ответил на вопрос журналиста во время пресс-конференции.

На предпритии Павла Грудинина трудится 320 постоянных сотрудников и 180 - временных, среди которых немало прибывших из других стран. Работники занимаются производством земляники, картофеля и ягод. По мнению политика, подобная практика целесообразна из-за нежелания коренного населения участвовать в некоторых видах работ. Он аргументировал свою позицию, обратив внимание на предпринимателей из Германии. Там для уборки земляники нанимают граждан Польши и Румынии, потому как сами немцы этим заниматья не хотят.

В завершение Павел Грудинин отметил, что пребывание рабочих из зарубежья должно быть законным. Они обязаны получить разрешение на работу и все необходимые документы.