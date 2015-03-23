Министр обороны Турции сообщил о начале операции против курдских террористов

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил о том, что де-факто уже началась операция, направленная против курдских террористов в Сирии. Такое заявление прозвучало в эфире канала Ahaber 19 января.

Нуреттин Джаникли подчеркнул, то у турецкого правительства нет иного выбора, кроме как ликвидировать вооруженные формирования курдов вблизи северного города Африн. Он отказался разглашать подробности планов военнослужащих, однако заявил, что в ближайшие дни террористические силы будут изгнаны из региона. Атака может начаться сегодня или завтра.

Глава Минобороны рассказал, что военные Турции всеми силами пытаются избежать потерь среди своих частей, а потому собирают полную информацию о возможностях боевиков YPG. По его сведениям, турки смогут противодействовать американским противотанковым комплексам, которые террористы получили из США. Для этих целей у солдат есть оружие и электронное оборудование.