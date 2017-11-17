За неделю работы автобусов без турникетов оштрафовали 1,5 тыс "зайцев"

За неделю работы автобусов без турникетов контроллеры поймали и оштрафовали около 1,5 тысяч "зайцев". Такую статистику объявили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

В январе с появлением безтурникетного транспорта оплату проезда контролируют более интенсивно. По словам руководителя учреждения Павла Павлова, безбилетников принудили выплатить в общей сложности более 1,5 миллионов рублей штрафных взысканий. Он отметил, что нарушители должны внести оплату до истечения 60-дневного срока. После этого дела переходят под юрисдикцию службы судебных приставов.

Безтурникетные автобусы начали работать в Москве с 1 января на 72-х маршрутах. Всего за несколько дней 1593 человека попытались проехать без оплаты поездки или воспользовавшись чужой социальной картой.