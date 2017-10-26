Госдума утвердила списание с Киргизии долга в $240 млн

19 января Госдума утвердила документ о списании с Киргизии долга в размере 240 миллионов долларов. Об этом сообщают корреспонденты из парламента.

Таким образом депутаты ратифицировали протокол для Соглашения между правительствами РФ и Киргизстана о полном урегулировании задолженности по кредитам, которое подписали в 2012 году, когда кредитный долг составлял 488,9 миллионов долларов. Замминистра финансов Сергей Сторчак отметил, что решение реализовано, согласно принятым ранее договоренностям.

В июне 2017-го президент Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву, где главы государств оставили свои подписи под принятым парламетном законом, списывающим долги перед Российской Федерацией. Это осуществилось в рамках экономической помощи республике. После этого внешние долги Киргизии сократились на 6,5%.