Совет Федерации в несколько раз увеличит расходы на транспорт

Совет Федерации планирует увеличить финансирование транспорта сенаторов в три раза.

На данный момент стала известна одобренная смета верхней палаты Федерального собрания. Исходя из этого документа, финансовые расходы сенаторов будут только увеличиваться. Помимо этого, подчеркивается, что расходы только на транспортные услуги возрастут в три раза.

Стало известно, что в наступившем году на деятельность Совфеда намерены потратить порядка 4,2 млрд. рублей. А уже в последующие два года эти расходы достигнут 5 млрд. На транспортные затраты в 2018 запланировано 349 млн., а уже на следующий год практически один миллиард.

Как информируют СМИ в 2019-2020 года сумма расходов увеличиться в связи с тем, что возрастет количество поездок сенаторов. Но планы, касающиеся предстоящих передвижений не известны.