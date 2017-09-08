В 2018 году для Ростовской области закупят 130 школьных автобусов

В 2018 году для учеников Ростовской области приобретут 130 школьных автобусов. Об этом уведомляет пресс-служба регионального правительства.

В сообщении написано, что губернатор Василий Голубев отдал специалистам распоряжение разработать возможности закупки указанного количества пассажирских транспортных средств для перевозки детей. 30 из них предназначены для воспитанников интернетов и образовательных учреждений специального характера. Для этого средства выделят отдельно.

В пресс-релизе отмечается, что областные власти заменяют устаревший школьный автопарк. До конца текущего года истечет эксплуатационный срок у сотни автобусов. Упомянутый транспорт намерены приобрести до начала июля. Авторы добавляют, что в 2017-м купили 50 новых единиц техники для пассажироперевозок.