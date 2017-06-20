Палата представителей конгресса США одобрила временное финансирование правительства

В США палата представителей конгресса одобрила временное финансирование правительственных структур до 16 февраля. Об этом 18 января сообщили в эфире телеканала CBS News.

Проект наберет свою силу после утверждаения сенатом и подписания президентом Дональдом Трампом. К мере продления временного спонсирования федеральных организаций американцы прибегают уже в четверты раз. Впервые это произошло в сентябре прошлого года.

Журналисты отмечают, что если члены палаты представителей и сената придут к консенсусу отностельно регламента финансирования, то правительство могут объявить "закрытым". Угроза такой ситуации возникает из-за неспособности конгрессменов и Дональда Трампа составить план расходов на 2018-й финансовый год, начавшийся в октябре. Причиной несогласованности стали пункты оборонного бюджета, налоговой реформы, возведения заграждений на мексиканской границе и программ поддержки мигрантов.