На Крещение Путин искупался в проруби монастыря на Селигере

На Крещение, 19 января, Владимир Путин искупался в проруби на острове Селигер вблизи мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. О событии уведомил СМИ Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

После окончания рабочей поездки в Санкт-Петербург и памятные места Ленинградской области, действующие президент направился в Тверскую область, где поучаствовал в крещенских купаниях. Как рассказал Дмитрий Песков, Владимир Путин также посетил часть священной литургии по случаю праздника.

Руководитель пресс-службы администрации президента отметил, что политический лидер далеко не впервые стал участником крещенской процедуры. Он уже несколько лет подряд окунается в ледяную воду. Дмитрий Песков отметил: в регионе не было сильных морозов и температура Селигера ночью не падала ниже -7 градусов по Цельсию.