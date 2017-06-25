Продюсер Ануров заявил о своей непричастности к письму в поддержку Минкульта

Российский продюсер Петр Ануров утверждает, что не причастен к подписи письма в поддержку Министерства культуры и его главы Владимира Мединского. Об этом он заявил через свой аккаунт в Facebook.

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Минкульт получил письменную поддержку со стороны ряда деятелей кинематографа, таких как продюсеры Петр Ануров, Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, руководитель офиса компании 20th Century Fox в России Вадим Смирнов, а также Юрий Поляков председатель общественного совета при Министерстве. В связи с сообщениями Петр Ануров выпустил опровержение. Он сообщает, что не оставлял своей подписи на подобном документе и не давал соответствующих распоряжений. По мнению Петра Анурова, всему виной техническая ошибка.

Известно, что вышеупомянутое письмо было составлено после того, как Минкульт неожиданно перенесло премьеру картин "Приключения Паддингтона 2" и "Бегущий в лабиринте 3" 1 февраля. Своим посланием российские кинематографисты поддержали решение ведомства.