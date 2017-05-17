Захарову в леопардовом манто приняли за американку с Манхэттена

Марию Захарову, одетую в леопардовое манто, приняли за американку, проживающую на Манхэттене. Об этом официальный представитель российского МИД рассказала на своей странице в Facebook.

Во время пребывания в США с дипломатом произошла забавная история. К ней подошла жительница Нью-Йорка, которая по ошибке определила в хорошо одетой женщине жителя элитного острова. Женщина радостно выразила несколько комплиментов в адрес Марии Захаровой и сообщила, что давно мечтала встретить истинного обитателя Манхеттена.

Искренность американки растрогала и на несколько мгновений ошарашила россиянку. Вскоре гражданка США сообщила, что у неё есть внучка, которая также мечтает увидеть человека, живущего на острове. Однако Мария Захарова призналась, что является гражданкой России, и попыталась сказать это с наиболее мягкой интонацией. После этого она вместе с коллегой покинула здание отеля, где происходили события, и уехала на автомобиле. Чиновница написала, что в салоне не смогла сдержать смех. Она иронизирует, что теперь в мыслях той женщины россияне не только повлияли на избрание Трампа, но и постепенно становятся американцами.