В Москве на дороги для уборки снега выехали 10 тысяч спецмашин

18 января на дороги Москвы для уборки снега выехали 10 тысяч спецмашин. Так заявил Александр Орешкин, начальник ГБУ "Автомобильные дороги".

Руководитель структуры утверждает, что для очищения проезжих частей задействованы самосвалы, грейдеры, грузовики и погрузчики. Вся эта техника трижды в день очищают дорогу по всей ширине. Подобная процедура уже состоялась в 11 и 17 часов, а ещё одна запланирована на 23 часа. Во время работы автомобили сопросождают патрули ГИБДД.

Александр Орешкин обратил внимание, что с вечера предудущего дня в столице выпало до 10 сантиметров снежных осадков. Согласно прогнозам метеорологов, ночью снегопад возобновится. Он призывает водителей учитывать необходимость уборочного процесса и не препятствовать работе коммунальщиков.