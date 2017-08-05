Трое депутатов Госдумы поедут в США на молитвенный завтрак с Трампом

Главы трех комитетов Государственной Думы поучаствуют в молитвенном завтраке с участием президента США. Отмечается, что депутаты Госдумы поедут в Вашингтон по приглашению для конгрессменов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что по приглашению конгрессменов трое депутатов отправятся в США, чтобы принять участие в ряде мероприятий, включая молитвенный завтрак с Дональдом Трампом, который ежегодно проходит в Вашингтоне в первый четверг февраля.

Отмечается, что в Вашингтон поедет глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Решение о поездке депутатов было принято на Совете Думы.