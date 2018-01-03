Собянин увеличил количество санаторных путевок для льготников в два раза

Столичный мэр Сергей Собянин увеличил количество путевок на санаторное лечение для льготников в два раза. Об этом заявил во время визита в Центр реабилитации Университетской клинической больницы №2 Первого медицинского института им. И.Сеченова.

Глава Москвы утверждает, что в 2018 году вдвое больше людей из льготных категорий населения смогут получить возможность реабилитации в санаториях. Соответствующее решение уже принято администрацией.

По словам Сергея Собянина, в Москве уже организовано 700 реабилитационных коек, однако это количество остаётся недостаточным. В связи с ситуацией правительство разрабатывает треухровневую реабилитационную систему для больных, которая должна быть эффективной. Руководитель столицы также выразил благодарность ректору учреждения Петру Глыбочкj за создание современных центров на базах федеральных клиник.