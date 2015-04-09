Экс-охранник заявил на суде о незнании фактов покушения Януковича

Экс-охранник Виктора Януковича заявил, что не знает ни одного факта покушения на бывшего президента в период февраля-марта 2014 года.

Об этом Виктор Ризниченко сообщил в Оболонском суде украинской столицы во время заседания 18 января.

Военнослужащий госохраны рассказал суду об обстоятельствах побега бывшего президента с территории Украины. Он утверждает, что Виктор Янукович вместе с семьей и охраной улетели из "Межигорья" в Харьков на двух вертолетах 21 февраля. В это время Виктор Ризниченко вместе с коллегами двигались скрытой колонной по безопасному маршруту. В пути охранники замечали блокпосты, которые контролировали гражданские лица, некоторые из которых носили оружие. Эти люди досматривали все автомобили.

После прибытия в Харьков семья политика при помощи вертолетов отправилась в неизвестном направлении. Он также отметил, что во время пересечения Запорожской области вблизи Бердянска автомобиль с охраной приехал к сельскохозяйственному полю. После освещения фарами на него тут же приземлились три вертолета марки Ми-8.