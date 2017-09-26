18 января в Ленинградской области президент Владимир Путин почтил память пострадавших во время блокады Ленинграда в честь 75-й годовщина. Об этом сообщили на официальном портале Кремля.

Глава России возложил цветы на к монументу "Мать-Родина" на территории Пискаревского мемориального кладбища и к памятнику "Рубежный камень", входящий в состав военно-исторического комплекса "Невский пятачок". У "Рубежного камня президент" преподнес жертвам алые розы, схваченные черной лентой, как символ траура. После подношения Владимир Путин отдал молчаливую дань уважения и поклонился памятнику.

Позже политический лидер просмотрел кинокартину "Рубеж", посвященную военным событиям в Ленинграде. Он отметил, что ему понравилось талантливая и выразительная работа создателей, которая поразила и попала "прямо в сердце".