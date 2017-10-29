Кандидат в президенты России станцевал стриптиз в банке

Один из претендентов на пост главы Российской Федерации Михаил Козлов в социальных сетях поделился видео, где он танцует стриптиз в помещении одного из банков.

Михаил Козлов представляет Партию социальной защиты. Автор многочисленных психологических тренингов, который специализируется в области создания мотивационных моделей. Также выступал психологом на проекте Дом-2. Своим поведением Михаил выразил поддержку курсантам ульяновского летного училища, которые накануне выложили клип с откровенными танцами под песню Satisfaction. Что вызвало возмущение со стороны авиации, так как такое поведение не соответствует принципам воспитания летчиков. Документы, поданные Михаилом Козловым, для участия в выборах, были подвержены тщательной проверке, где нашли «признаки фальсификации