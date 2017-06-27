Парубий: Россия взбесилась после принятия закона о реинтеграции Донбасса

18 января Россия "просто взбесилась" после принятия Верховной Радой закона о реинтеграции Донбаса. Об этом рассказал спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По мнению парламентария, партнёры Украины из США и стран Евросоюза понимают пункты законопроекта, а потому принимают их. В то же время по эфиру российского телевидения Андрей Парубий делает вывод, что Российская Федерация крайне недовольна сложившимся положением, ведь документ является её "самым большим страхом". Об этом свидетельствует целая кампания пропагандистских мер, которую развернули российские СМИ.

Ранее Верховная Рада большинством голосов одобрила принятие проекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Он предусматривает свободный ввод войск ВСУ на оккупированные территории и возможножность объявления президентом военного положения. По словам спикера, Петр Порошенко получит бумаги на подпись через несколько дней, если депутаты не отменят его во время завтрашнего голосования.