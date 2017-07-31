В 2017 средняя зарплата московских библиотекарей составила 63 тыс рублей

По итогам 2017 года средняя зарплата московских библиотекарей поднялась до 63 тысяч рублей. Об этом сообщает Мария Рогачева, гендиректор Московской дирекции по развитию культурных центров.

По сравнению с 2016-м годом рост составляет около 10,3 тысяч. Как отмечает Мария Рогачева, вместе с увеличением оплаты труда должен также расти престиж профессии.

Кроме того, генеральный директор рассказала о выросшем количестве посетителей столичных библиотек. Это спровоцировало рост объёма работы сотрудников заведений. Среди прочего - обязанностей по управлению.

В прошлом году также обновили компьютерную базу. Заменили 1,7 тысячу компьютеров. Теперь в сложности около 35% оборудования соответствуют современным требованиям. В скором времени количество новой техники увеличится.