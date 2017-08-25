Bloomberg уточнил дату обращения Путина к Федеральному собранию

Президент РФ намеревается выступить с обращением к Федеральному собранию 6 февраля, об этом поведали в агентстве финансово экономических новостей Bloomberg.

Путин будет раскрывать свои задумки, если победит на выборах в этом году. Переговорщики Bloomberg допускают, что в послании Путин вряд ли объявит о подъеме налога на доходы физлиц, пенсионного возраста и ликвидацию налоговых льгот. Команда Владимира Владимировича занимается программой, где будут отображаться действия главы государства, в период правления его на новом сроке. Изменений должны коснуться несколько сфер. Планируется создание специальной комиссии, которая будет наблюдать за правильным распределением бюджетных средств. Может даже некоторые в аппарате власти произойдут изменения, только какие и в чем никто пока не рассказывает. Какие либо комментарии об информации предоставленной агентством Bloomberg, в аппарате правления не дали, уточнив только что заранее сообщат о точной дате послания.