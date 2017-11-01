Жириновский готов испробовать на себе мельдоний

Популярный российский политик Владимир Жириновский, который представляет ЛДПР в Государственной Думе, рассказал о своем желании испытать на себе препарат с названием «мельдоний».

Жириновский рассказал о том, что никогда не имел дела с подобными медицинскими средствами как милдронат либо мельдоний. Политик заявил, что вскоре намерен запастись мельдонием для личных целей. Он утверждает, что не упустит возможности испробовать этот медикамент, если он поднял вокруг себя подобную шумиху. Подчеркнем, что в аптеке фармацевт напомнила Владимиру Жириновскому правила, по которым для начала нужно получить рецепт от врача для покупки этого лекарства.

Напомним, что шумиха поднялась после того как этот медицинский препарат нашли в допинг-пробах российских спортсменов, которые должны были представлять Россию на ОИ-2018.