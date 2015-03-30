ФСБ разработала проект указа президента об основах государственной пограничной политики

ФСБ Российской Федерации создала проект указа президента об основах государственной пограничной политики. В документе среди основных задач стоит выявление и устранение угроз суверенитету, предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и инцидентов на границе.

Как отмечается в документе, среди таких угроз оказались территориальные притязания ряда иностранных государств к России и попытки проникнуть на ее территорию террористов или экстремистов, а также участников незаконных вооруженных формирований.

Помимо этого к ним отнесли сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на границе на почве неразрешенности социально-экономических проблем, а также религиозно-этнические противоречия и сепаратистские проявления.