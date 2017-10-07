Ректор Бауманки сравнил Навального со страусом
Вчера, 19:31 \\ Политика

Ректор МГТУ им Н.Э.Баумана и и правая рука президента России Владимира Путина Анатолий Александров приравнял политика Алексея Навального к страусу.

 Навальный после того, как в ЦИК ему отказали в регистрации баллотироваться в президенты, призвал эти выборы вовсе бойкотировать. В своем из последних интервью Александров рассказал корреспондентам Федерального агентства, что эта позиция не была конструктивна. "Это позиция страуса, который спрятал голову в песок. Игнорирование выборов - это разрушительный процесс, он забирает у жителей активную жизненную позицию. Это недопустимо", - прокомментировал Анатолий Александров.

Александров также подчеркнул, что в ходе голосования жители могут высказать своему кандидату общественную поддержку. "Лидеру не просто необходимо получить 50 процентов плюс один голос, ему очень важно понять, есть ли у него общественная поддержка или нет" -отметил ректор МГТУ. Напомним, президент России Владимир Путин идет на выборы качестве самовыдвиженца. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч. 

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Любовь Шевцова
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