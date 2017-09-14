Спортивный комментатор Уткин назвал помощника Навального "обсосом"

Василий Уткин, спортивный комментатор, назвал "обсосом" помощника и соратники Алексея Навального - Леонида Волкова. Таким образом он высказался в своем посте в Twitter ещё 15 января.

Таким образом Василий Уткин отреагировал на политический конфликт, который разгорелся между кандидатом в президенты Ксенией Собчак и самим Леонидом Волковым. По мнению комментатора, сторонник Алексея Навального достоин характеристики: "феерический закомплексованный обсос".

Словесная перепалка между Ксенией Собчак и Леонидом Волковым началась в эфире радоистанции "Эхо Москвы". Политик планировала заставить активиста извиниться за действия в социальных сетях, направленные на дискредитацию её имиджа посредством обвинений в проведении мероприятия на курорте Бали. Кандидат утверждает, что была в Индонезии, однако не исполняла обязанностей ведущей. Помощник Алексея Навального извиняться отказался и попросил оппонентку покинуть эфир передачи.