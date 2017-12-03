"РЖД" не намерена строить железнодорожную ветку до аэропорта "Платов"

Компания "РЖД" не намерена проводить новую ветку железной дороги к международному аэропорту "Платов" в Ростове. Так 18 января заявил Владимир Пястолов, руководитель Северо-Кавказского отделения, во время пресс-конференции.

Глава организации считает, что строительство путей не является экономически выгодным проектом. Он утверждает, что гораздо проще использовать уже созданную инфраструктуру и отправить электропоезда из Новочеркасска и Персиановки в региональную столицу, откуда пассажиры смогут добираться до аэропорта на автобусах.

По словам Владимира Пястолова, организовать регулярные маршруты электричек по такому маршруту можно лишь при поддержке областного правительства. Эту иницитиву можно реализовать в рамках проекта городской электрички, который уже развивается при поддержке властей.