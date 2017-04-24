В ВУЗ Екатеринбурга сделали золоченный туалет для руководства

Для руководства Уральского государственного университета в Екатеринбурге сделали отдельный золоченный туалет. Об этом региональные СМИ узнали от очевидцев.

В Сети появились фотографии недавно отремонтированной туалетной комнаты для женщин, украшенной позолоченными декорациями. Внутри также можно заметить большое зеркало, картины, выложенные из камня, дорогие светильники, лепнину на потолке и пуфики для сидения на подоконнике.

Авторы снимков отмечают, что помещение расположено на третьем этаже, неподалеку от кабинетов проректоров. При этом студентам пользоваться этими уборными запрещено. В это же время туалеты для учащихся находятся в гораздо худшем состоянии. Уральские журналисты утверждают, что представители УрГЭУ пока не оставляют официальных комментариев относительно богатого убранства.