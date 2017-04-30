В Великобритании назначили министра по проблеме одиночества. К слову, этой проблемой уже пыталась заняться Джо Кокс, депутат местного парламента, однако ее убили накануне референдума по Brexit. Новую же должность заняла замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

В Великобритании решили серьезно заняться все нарастающей проблемой одиночества. Известно, что около 13,7 процентов местного населения периодически или постоянно испытывает это чувство. Цифра довольно большая и отражает негативное состояние общества. Указ о создании новой должности в виде министра по одиночеству подписала британский премьер-министр Тереза Мэй.

Политик подтвердила, что в Англии проблема одиночества действительно стоит довольно остро. По ее словам, множеству людей попросту не с кем поговорить каждый день. Обычно это пожилые люди или те, кто потерял родственников из-за какой-то трагедии либо других причин. В любом случае, благодаря новой должности со временем проблема должна перестать быть такой масштабной.