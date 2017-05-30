Госдума ужесточит отвественность за замедление гаджетов

В Госдуме намерены ужесточить ответственность корпораций за умышленное замедление работы гаджетов.

Депутат от ЛДПР Василий Власов выступил с обращением к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву для расследования анализа инцидента связанного с преднамеренным «затормаживанием» работы гаджетов. Власов придерживается точки зрения, что власти обязаны осуществлять контроль данного процесса и наказывать по закону компании, которые прибегают к подобному методу. Напомним, что ранее корпорация Apple преднамеренно замедляла скорость работы старых моделей гаджета, якобы с целью продления срока работы аккумуляторов. В своем запросе, депутат напомнил о данном инциденте.

Власов подчеркнул, что опыт регулирования деятельности корпораций уже имеется. Так, во Франции умышленное сокращение срока службы товара, может быть квалифицировано как уголовное преступление.