По скандальной книге Вылффа об администрации Трампа будет снят сериал

Популярно-скандальная книга Майкла Вулффа "Огонь и ярость" об администрации Трампа станет основой целого сериала. В компании Endeavor Content были куплены права на экранизацию бестселлера.

На данный момент стоимость этой сделки не оглашается, однако, по данным источников, она исчисляется в несколько миллион долларов. По данным издательства, исполнительным продюсером сериала станет сам автор книги, репортер Майкл Вулфф. "Огонь и ярость: В Белом доме Трампа". Была выпущена в продажу 9 января этого года и стала бестселлером в США. Первые два дня был страшный ажиотаж на произведение за двое суток было продано около 30 тысяч экземпляров в твердой обложке стоимость ее составляла 30 долларов за один.

В ее сюжете идет речь том, что Дональд Трамп изначально не планировал занимать пост президента США, и его жена была шокирована от происходящего, и некоторые советники в Белом доме даже стали беспокоится за психическое здоровье представителя государства. Сам же Трамп прокомментировал произведение полнейшей фантазией, и заявил, что ее - просто лузер.