Госдума готова ответит на ущемление Российских СМИ в Молдавии

В Госдуму Российской Федерации был внесен проект заявления парламентариев, о невозможном дискриминировании отечественных СМИ в Молдавии, информируют журналисты.

Напомним, что в декабре минувшего года депутаты парламента Молдовы приняли отклоненный президентом законопроект о борьбе с «иностранной пропагандой». Данный документ вносит запрет на возможность трансляции теле и радиовещания с политическим подтекстом, а так же, которые были созданы на территории государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Уточняется, что закон не запрещает показ передач развлекательного и других характеров.

Глава Молдавии был вынужден дважды отклонить данный закон, вследствие чего обратился в Конституционный суд по поводу конституционности его пунктов. Туда же обратился и Сергей Сырбу, который является депутатом Демократической партии, в распоряжении, которой находится парламентское большинство. Сербу заявил, что требуется временно исполняющий обязанности президента Молдавии, так как согласно конституции глава государства, несмотря на свое неодобрение, был обязан принять закон, если парламент утверждает его дважды.