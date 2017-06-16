Песков рассказал о нелюбви Путиным лжи и некомпетентности

Владимир Путин испытывает самую сильную нелюбовь ко лжи и некомпетентности. Так заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в рамках программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

Ведущая передачи опубликовала на Instagram фрагмент интервью с главой пресс-службы президента. В анонс выпуска попал именно вопрос о личной позиции Владимира Путина.

В описании сказано, что беседа с Дмитрием Песковым появится в эфире телеканала "Россия 1" поздним вечером воскресенья, 21 января. Наиля Аскер-заде отметила, что договориться о съёмках интервью с чиновником такого уровня было очень непросто. Огромным препятствием стал напряженный график Дмитрия Пескова.

В среду "Версия" писала о заявлении Дмитрия Пескова, в котором он рассказал о здоровье Владимира Путина.