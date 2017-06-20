Ростовский суд оштрафовал единомышленников Навального

Двое работников штаба оппозиционера Алексея Навального в Ростове оштрафовали за то, что они в минувшем месяце организовали мероприятие, которое суд признал «несанкционированным митингом», сообщают местные СМИ.

24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону проходил сбор подписей за то, чтобы выдвинуть Алексея Навального в президенты Российской Федерации. Как сообщают организаторы, данное мероприятие посетили более 500 человек, при этом проводимая акция не была согласована и одобрена администрацией города: инициативная группа опиралась на Федеральный закон «О выборах президента РФ».

По данным СМИ, один из организаторов, Владислав Кулчицкий, будет вынужден оплатить штраф, в размере 30 тысяч рублей, а участник Борис Папаян – 75 тысяч. Не исключается, что и другие единомышленники известного оппозиционера получат повестки в суд. Работники штаба намерены оспорить данное решение в вышестоящих инстанциях.