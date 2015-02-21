Адвокат Януковича подтвердил готовность экс-президента вернуться в Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Украину. Об во время заседания суда в Киеве сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

Как рассказал Сердюк, несомненно, Виктор Янукович собирается возвращаться на территорию Украину. Его прибывание в России является временной мерой. Адвокат отметил, что экс-президент вынужден был просить у России временное убежище, так как на Украине в отношении него ведется политическое преследование.

По словам Сердюка, Виктор Федорович готов прийти на допрос, однако ни один следователь по его делу с украинской стороны не хочет его проводить. С чем это связано, адвокат не стал отвечать.