Строители начали обустраивать проезжую часть Крымского моста

18 января строители начали обсутраивать проезжую часть Крымского моста. Об этом заявили представители информационного центра объекта.

Рабочие поставили заграждения и осветительные мачты на пилотном автомобильном участке, расположенном в пределах острова Тузла. Эту часть называют передовым элементом строительства. Здесь намерены отработать все необходимые этапы проекта.

В сообщении отмечается, что процесс обустройства организован на проезжей части между пятью мостовыми опорами. С обеих сторон моста установлено в общем количестве 1800 погонных метров барьеров и 28 осветительных конструкций.

Утвержденный график предполагает, что вся дорога нак Крымском мосту покроется двумя слоями асфальта и обустроится до декабря текущего года. В этот период строителям предстоит установить более 76 километров барьерных оград и 1 тысячи устройств освещения. Последнее обеспечат натриевые лампы с электромагнитным аппаратом для пускорегуляции.