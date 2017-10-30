Для МЦД разрабатывают единый стандарт пассажирского сервиса

Транспортный департамент столицы и "РЖД" разрабатывают единый стандарт пассажирского сервиса для МЦД. Так объявили на официальном портале мэрии и правительства Москвы.

Как обещают столичные власти, качество обслуживания Московского центрального диаметра не будет уступать показателям МЦК. Разработчики стандарта намерены учесть все необходимые требования по эксплуатации составов, контролю, уровню перевозок, функционированию билетной системы и навигации.

Руководитель Диптранса и транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отмечает, что МЦД представляет собой ещё один вид рельсового транспорта общественного доступа, представленный городскими электропоездами. Они будут курсировать по расписанию на диаметральных маршрутах МЖД и ОЖД.