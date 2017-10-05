Пушков прокомментировал отказ Киева от разрыва дипломатических отношений

Киев не захотел разрывать дипломатические отношения с Москвой. Так как украинские политики осознают, что для страны это окажет неблагоприятное влияние. Об этом рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков..

Украина не намерена разрывать дипломатические связи с Российской Федерацией. Осознавая, что подобное радикальное отношение, приведет к пагубным последствиям, перечеркивая «нормандский формат» и переговоры по ситуации на Востоке страны. Одни негативные последствия и ни одного плюса. Поделился сенатор на своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что депутаты Верховной Рады не поддержали изменения законопроекта, связанного с реинтеграцией Донбасса. Данные поправки подразумевают разрыв дипломатических отношений с РФ.

В данном законопроекте, российская сторона называется военным агрессором, а временно неподконтрольные Украине территории, признаются «окупированными».