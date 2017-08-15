В 2018-м на фиолетовой ветке столичного метро запустят 33 поезда "Москва"

До конца 2018-го года руководство столичного метро намерено запустить на фиолетовой ветке 33 поезда новой модели "Москва". Такое заявление разместили на сайте мэра и правительства со слов заммэра Максима Ликсутова.

Руководитель транспортного департамента Москвы сообщает, что 33 состава уже курсируют между станциями. Таким образом парк транспорта на Таганско-Краснопресненской обновился на 40%, что увеличило число суточных пассажиромест на 50 тысяч. После запуска аналогичного количества составов "Москва" - показатель обновления вырастет до 80%.

Максим Ликсутов утверждает, что современный транспорт сможет обслуживаться изготовителем "Трансмашхолдинг" в период длительностью 30 лет. Его особенностями считаются широкие дверные проемы со сквозными проходами через вагоны, качественный салон, интерактивные мониторы, USB-розетки для зарядки устройств, а также светильники с дневным и вечерним режимом света.