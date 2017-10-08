Эксперты из США оценили ядерный потенциал КНДР

Директор проекта ядерной информации Федерации ученых США Ганс Кристенсен и эксперт Роберт Норрис оценили ядерный потенциал КНДР. Об этом они рассказали в статье для журнала Bulletin of Atomic Scientists.

Согласно аналитическим подсчетам специалистов, оборонный арсенал Северной Кореи может располагать от 10 до 20 ядерных боеголовок. При этом существует предположение, что действующего вещества собрано на 30-60. Авторы публикации отмечают, что Пхеньян мог также разработать боеголовки для снарядов невысокой дальности поражения, например - "Нодон".

Ганс Кристенсен и Роберт Норрис подчеркнули существенное развитие КНДР в отрасли разработки ядерного оружия. Они также сообщают, что у американцев нет весомых доказательств намерений корейцев продемонстрировать действующую межконтинентальную ракету путем повторного запуска в атмосферу.