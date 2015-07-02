Посол Украины в Польше рассказал, почему Киев так легко отдал Крым

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что Киев намеренно отказался от Крыма, чтобы провести президентские и парламентские выборы. Об этом пишут украинские СМИ.

Как рассказал Дещица, такая стратегия стала общим решение Совбеза ООН и Украины в случае введения военного положения. В стране невозможно было провести выборы, а само положение могло иметь свои последствия. По словам посла, выборы стали необходимостью, так как произошло самоустранение президента от власти.

Напомним, что Крым присоединился к России в результате референдума о воссоединении, который прошел в 2014 году.