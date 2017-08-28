Под Ростовом на трассу приземлились три истребителя

17 января в рамках военных учений пилоты произвели посадку трех боевых истребителей на трассу из Ростовской в Волгоградскую область. Такие маневры проводились впервые, пилоты обыгрывали ситуацию, при которой им нужно было посадить на условно-поврежденную полосу истребители после воздушного боя.

Глава пресс-службы Юного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что посадка истребителей состоялась в рамках летно-тактических учений 4-й армии ВВС России и ПВО ЮВО. В ходе учений истребитель Су-34 и два истребителя-тяжеловеса СУ-30М2 успешно сели на участок автотрассы под Ростовом.

Как отметил Астафьев, пилоты обыгрывали ситуацию, при которой истребители после воздушного боя нужно посадить на условно-поврежденную полосу дороги. В итоге, военные успешно справились с поставленной целью и все воздушные судна совершили успешную посадку.

Истребители приближались к асфальту и «ехали» по нему на протяжении 10 метров, после этого они вновь поднимались в небо. Такие маневры проходили методом конвейера. Военные успешно отработали механизм таких действий и правильно применили на практике все указания.