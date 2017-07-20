Штрафы за ненормативную лексику во время исполнения гимна повышаются

Законодержателями Петербурга было принято решение об ужесточении мер ответственности касательно открытого выявления негатива к символике и гимну народа. Надлежащий закон приняли в первом чтении.

Штрафы, которые раньше назначались, варьировались в пределах от 1 тысячи до 10 тысяч рублей для юридических лиц. На данный момент за такой проступок, прийдется заплатить от 100 тысяч до 150 тясч рублей, что в 15 раз больше от предыдущих штрафов. Не обошел закон и должностные лица. Им назначается штраф в размере от 5000 до 10000 рублей. Для всех остальных граждан штраф оставят на прежнем уровне от 500 до 2 тысяч рублей. Вера Сергеева, один из авторов закона, пояснила, по каким признакам будут штрафовать. Ходить в футболке с символикой города можно, а вот гимн исполнять с прибавлением матов, уже чревато штрафом. Так, для усмирения соседей штрафы могут подскочить до 30 000 рублей.