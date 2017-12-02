Экс-любовник испортил избирательную кампанию Ксению Собчак

Экс-юрист штаба Ксении Собчак в Чувашии Юрий Сидоров, назвал сбор подписей от избирателей нечестным. По словам Сидорова, который покинул избирательную программу Собчак после неудачного романа с главой штаба в Чувашии, сбору подписей способствовали местные власти.

В своем Facebook-профиле Юрий Сидоров опубликовал пост. Который сам он назвал открытым и официальным обращением. В нем он «разоблачает» Собчак в том, что сбор подписей в Чувашии проходил под патронажем местной власти, что является незаконным.

Экс-юрист штаба Собчак призвал женщину-политика добровольно отказаться от передачи подписей в ЦИК. Свое заявление он мотивировал наличием документального подтверждения факта незаконного проведения сбора подписей.

Особое внимание журналистов привлек не факт заявления Сидорова. Больший интерес у СМИ вызвало то, что «разоблачать» штаб Собчак мужчина начал после того, как расстался с главой чувашского штаба. Сама глава штаба в Чувашии признала, что атаки от Сидорова начались после того, как он покинул кампанию Собчак после неудачных любовных отношений.