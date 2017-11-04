Депутаты Рады не приняли поправку о разрыве дипотношений с Россией

17 января в ходе рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутаты Верховной Рады Украины отказались принимать поправку о разрыве дипотношений с Россией. Из 226 депутатов за принятие данного документа выступили 72 человека.

Как сообщается из зала ВР, где сейчас заседают политики, поправка, предусматривающая разрыв дипотношений с Россией, не была утверждена в ходе второго чтения проекта закона о новом статусе Донбасса. Так, члены парламента не продемонстрировали желание большинства, и поправка остается неутвержденной.

Ранее эта поправка была прокомментирована негативным отзывом от профильного комитета ВР Украины. Несмотря на это, инициатор поправки настоял, чтобы документ был вынесен на обсуждение парламента.

В данный момент украинские депутаты продолжают проводить рассматрение закона о реинтеграции. Его второе чтение и обсуждение весьма усложняется рядом предложенных к нему поправок. В случае утверждения данного законопроекта, Украина сможет применить оружие для оккупированных территорий Донбасса, не объявляя войны.