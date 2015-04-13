Неизвестный хулиган бросил листовки в Анатолия Чубайса

На Гайдаровском съезде неизвестный, будучи одетым в черную куртку, внезапно появился на сцене и метнул в руководителя Роснано Анатолия Чубайса листы бумаги, выкрикнув после этого, что «Россия против».

Глава Роснано отреагировал на произошедшее довольно спокойно, заявив при этом, что ныне левый протест стал слабее, что не смог парень докинуть свою бумагу до сцене. Чубайс намерен ознакомиться с «внесенной информацией». После выходки парня сессия продолжилась в спокойном режиме.

Учредитель Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и гос. службы. Данное мероприятие проходит в столице с 16 по 18 января.