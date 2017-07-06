Песков перенаправил вопрос о американских наблюдателях на выборах 2018 в ЦИК

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков перенаправил в Центризберком РФ вопрос о якобы вероятном одобрении допуска наблюдателей из США на выборы президента России только в черте работы иностранных организаций.

Отметим, что ранее представитель МИД РФ рассказал корреспондентам, что Российская Федерация не возражает о возможном допуске дипломатов из США для наблюдения за предстоящими выборами президента РФ.

Данный вопрос следует адресовать ЦИК, рассказал Песков, комментируя просьбу подтвердить или опровергнуть информацию.